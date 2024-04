Prova a prendermi - perché è uno dei film più personali di Steven Spielberg?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 aprile 2024) Nel 2002 il regista di Jurassic Park realizzò l'adattamento del romanzo di Frank Abagnale Jr. Uno deipiù sottovalutati diè senza dubbio, un'altra rappresentazione del rapporto padre-figlio, come tante ne ha raccontate il regista di Lo squalo e Schindler's List. Durante tutta la sua carriera, il padre assente è stato un elemento fondamentale, da Incontri ravvicinati del terzo tipo a E.T. l'Extraterrestre fino a Indiana Jones e l'ultima crociata, senza dimenticare Hook - Capitan Uncino.sarà in onda stasera su IRIS alle ore 21.00. D'altronde, quando il regista aveva 19 anni i suoi genitori divorziarono. Suo padre lasciò la famiglia e l'evento causò un forte …