Primo maggio tra grandine e temporali | il caldo agli sgoccioli - cosa succede la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 aprile 2024 – Non c’è pace per questa primavera. Se nel weekend le temperature si sono portate fino ai 30 gradi, salendo anche di 15 gradi rispetto ai giorni di freddo intenso della, da martedì torna una nuova perturbazione con pioggia e. Sarà così anche per il: la grigliata insomma deve slittare ancora. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, da domani l’Italia si troverà stretta fra “due opposte figure meteorologiche, da una parte una bassa pressione che piloterà masse d'aria umida e instabile verso il bacino del Mediterraneo, dall'altra l'anticiclone africano”. E sarà proprio sul confine tra questi due fronti che si scateneranno eventi intensi, compresie nubifragi. Il tempo per ilCome detto, il bel ...