Preston-Leicester lunedì 29 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo un solo anno di assenza, iltorna in Premier League. Grande soddisfazione per Enzo Maresca in una terra che agli italiani, calcisticamente parlando, deve qualcosa. La disfatta del Leeds a Loftus Road ha reso questa trasferta a Deepdale contro iluna passerella in attesa di quella davanti ai propri tifosi in programma sabato prossimo contro InfoBetting: Scommesse Sportive e