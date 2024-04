Pressioni anti-aborto | Ascolta il battito - questo è un bambino La ministra | cattiva prassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024)ildel suo cuore,è un. E ricordati che non sei sola, puoi avere aiuti economici, addirittura i pannolini. Ripensaci. Come in Ungheria, nell’America profonda e a macchia di leopardo in alcune città italiane. Anche al Centro donne contro la violenza di Aosta sono arrivate segnalazioni di signore "sottoposte a indebite interferenze eda parte di volontari" nel momento in cui si sono recate in ospedale per abortire. L’intento in tutti i casi era preciso: dissuaderle a interrompere la gravidanza, scelta personalissima, spesso sofferta e tutelata dalla legge. La denuncia precede "il monitoraggio della corretta applicazione della 194/1978 nel territorio regionale, azioni di sensibilizzazione e resistenza". E riporta l’attenzione sulle preoccupazioni per la ...