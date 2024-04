Predappio - in 150 per il 79esimo della morte del Duce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024)8Forlì-Cesena), 28 aprile 2024 – Circa 150 persone hanno partecipato a(Forlì-Cesena) alla 79esima ricorrenzadi Benito Mussolini, il 28 aprile 1945 a Giulino, in provincia di Como. Hanno partecipato le pronipoti Orsola e Vittoria Mussolini, nipoti di Vittorio, il figlio maggiore del. I nostalgici si sono radunati di fronte alla chiesa die dopo un paio di chilometri hanno raggiunto il cimitero di San Cassiano dove c'è la criptafamiglia che per volontà delle pronipoti da un paio d'anni è stata riaperta e dove molti partecipanti hanno deposto una rosa rossa. Non si sono visti saluti romani e chiamate del 'presente’, ed è stato osservato un minuto di silenzio per tutti i defunti. Sono state lette le preghiere ...