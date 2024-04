Prato | prende a martellate in testa fidanzato della ex Arrestato 36enne

(Di domenica 28 aprile 2024) Aggressione in pieno giorno aoggi, domenica 28 aprile 2024. Un uomo di 36 anni intorno alle 11 di stamattina ha preso ain via Galcianese l'attualesua ex compagna procurandogli gravissime lesioni al cranio L'articolo proviene da Firenze Post.

