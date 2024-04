Portare l’elettricità sulla Luna? La rivoluzionaria idea di 4 italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Torino, 18 aprile 2024 – La strada per raggiungere lapassa per l’Italia, e in particolare per Torino. Qui nel 2021 quattro giovani visionari, riconosciuti quest’anno da Forbes tra i 100 talentiunder 30 più promettenti, hanno dato il via a un progetto destinato a trasformare il volto delle future missioni spaziali. La loro startup si chiama Oris e il loro obiettivo èl’energia. Come? Grazie alla costruzione di una costellazione di satelliti che fungerà da centrale elettrica orbitante attorno al satellite. Oris: energia? “Considerate che un puntosuperficiere è illuminato per due settimane e al buio per altre due – spiega Andrea Villa, 25 anni, amministratore delegato ...