Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024), 28 aprile 2024 – Il guanto di sfida è il seguente: che consiglio darebbe unno a un turista con in mano una clessidra che segna soltanto un’ora di tempo perre la città? Dove lo indirizzerebbe? Piazza dei Miracoli è probabilmente la risposta mainstream. Giusto un paio di giorni fa La Nazione si è ‘infiltrata’ in un walkingdiche per 60 minuti hanno potuto contemplare la ragione per cuiè stata (ri)battezzata la città della Torre. Un gruppo vacanze anglofono di 53 persone, chi proveniente dagli States, chi dall’Australia, Canada, Regno Unito, salpato da Civitavecchia con la Constellation della flotta Celebrity per undi 11 giorni lungo lo stivale, e scortato per un giorno dalla Shore Experience/Livorno City Sightseeing per ...