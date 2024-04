Photo Fest al debutto | anteprima per il Maggio Castiglionese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) CASTIGLION FIORENTINO Ha preso il via ieri la terza edizione del Castiglion Fiorentino, la mostra curata, stampata e diretta da Antonio Manta. La mostra – che di fatto è anche una delle anteprime del– andrà avanti fino al 12. L’obiettivo degli organizzatori è alimentare la cultura fotografica promuovendo il lavoro di artisti affermati e inediti. La mostra è promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, Antonio Manta e Carlo Landucci e quest’anno prevede la partecipazione di ventuno fotografi distribuiti sulle tre sedi espositive. La Chiesa di Sant’Angelo ospiterà il progetto "Facts On The Ground" di Pietro Masturzo, fotografo documentarista italiano che nella sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti incluso il prestigioso World Press ...