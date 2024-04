Perché gli Usa vogliono bannare TikTok e come sarà internet senza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 aprile 2024) AGI - Potrebbe capitare quanto già successo nel momento in cui la Russia decise di attaccare l'Ucraina e, lanciando missili sul Donbass ,spegneva anche alcuni social di stampo occidentale, Instagram su tutti. Giovani influencer russi, con milioni di follower e ormai soggiogati dai brand di lusso certamente non autoctoni si sono scoperti improvvisamente disoccupati e poveri. Un interruttore brutale ha cambiato il loro destino. Salvo poi scoprire chepoteva essere una validissima alternativa. Dovranno forse "riciclarsi" anche ier occidentali che rischiano di perdere piattaforma e occupazione? L'ipotesi non è astratta, dopo che mercoledì scorso sulla scrivania del presidente Usa Joe Biden è arrivato il disegno di legge per richiedere adi separarsi dalla casa madre cinese o affrontare un divieto a livello nazionale. ...