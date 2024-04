Per un’ora d’amore Tra Simenon e intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Il metodo narrativo è quello di Agatha Christie che è partire dalla fine, non con la risoluzione del giallo (altrimenti che gusto ci sarebbe), ma con la vittima e l’assassino (da individuare, ovviamente) che compaiono già nelle prime pagine. Il metodo investigativo invece, soprattutto quando sulla scena c’è Vito Strega, criminologo, vice questore, indefesso cercatore della verità per dare poi giustizia, è un misto tra Georgese l’. L’ultimo libro di Piergiorgio Pulixi (Per) è una conferma: ormai i suoi gialli sono diventati un classico, in cui volentieri ci si perde. E ci si ritrova anche, alla fine. Un po’ perché ci si affeziona ai personaggi. Detto di Vito Strega, la sua banda che poi altro non è che la Sis (acronimo per Sezione Indagini Speciali) – ...