Parkrun festeggia il 200esimo appuntamento

(Di domenica 28 aprile 2024) Montecatini, 28 aprile 2024 – Il cuore pulsante della corsa podistica a Montecatini Terme ha accolto con entusiasmo e orgoglio l'importante pietra miliare dell'allenamento collettivo: la celebrazione della 200ª edizione. In una vivace sinergia di passione sportiva e solidarietà, l'evento ha illuminato la suggestiva cornice della pineta di Montecatini, proponendo un'esperienza unica nel suo genere. Il concetto alla base diè tanto semplice quanto geniale: offrire a tutti gli appassionati di corsa unfisso e motivante ogni sabato mattina, arricchendo l'esperienza con una competizione informale, ma globalmente condivisa., il traguardo delGrazie al lavoro instancabile dei volontari, un percorso preciso di 5 chilometri è stato ...

Passeggiata all'alba, luna park alla Fiera, la festa del cannolo: cosa fare nel weekend - Tanti appuntamenti nel fine settimana, come il tour organizzato da BuongiornoNotte a partire dai Quattro Canti, o il ritorno della campionaria del Mediterraneo. Non mancheranno i concerti, come quello ...

Continua a leggere>>