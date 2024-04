Pallamano A Gold Macagi Cingoli - saranno play-out | il Cassano Magnago vince 27-35

(Di domenica 28 aprile 2024) Non festeggiano nemmeno gli ospiti: purndo sono aritmeticamente fuori dai-off. I cingolani sfideranno il Secchia Rubiera nella semifinale-out, 28 aprile 2024 – Alla fine al PalaQuaresima non festeggia nessuno. Il 27-35 delcontro la, infatti, non aiuta nessuna delle due formazioni, impegnate nella 25^ giornata di Serie AMaschile di. I cingolani di Palazzi con questa sconfitta e con i risultati contemporanei di Albatro Siracusa ed Eppan sono già sicuri di dover disputare il-out contro il Secchia Rubiera penultimo. I lombardi di Bellotti, nonostante il netto successo sul “Balcone delle Marche”, restano aritmeticamente fuori dalla ...

pallamano: Fasano, Brixen e Black Devils ai playoff della Serie A Gold - La 25esima e penultima giornata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A Gold di pallamano è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono ...

pallamano femminile, Erice e Salerno si danno battaglia ma l'anticipo della sfida scudetto finisce 31-31 - Una gara intensa, tra le più belle disputate in stagione, tra due formazioni che vorranno recitare un ruolo da protagonista anche nei play-off ...

Sport in tv oggi (sabato 27 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 27 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner torna in campo per affrontare Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters ...

