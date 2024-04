Palermo Terzo furto in una settimana alla scuola Domenico Scinà

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 28 aprile 2024) Ignoti hanno messo a segno ilin una” a. In questa occasione il ladro è stato ripreso dalle telecamere. Il malvivente ha provato a sabotare l’rme per agire con tranquillità e completare la razzia dell’impianto di amplificazione delle casse e degli strumenti musicali. “Sembrano colpi su commissione – dichiara la dirigente Maria Gabriella Martorana – Sanno cosa c’è e sanno dove prenderli. Con gli alunni abbiamo organizzato dei concerti. Sono mesi che si preparano. Questi furti hanno messo a rischio il lavoro svolto”. Il ladro ha rubato due altoparlanti e si stava portando via la batteria. Nei giorni scorsi erano stati rubati altri strumenti e l’impianto di amplificazione. Le ...