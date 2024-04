Pagelle Atalanta-Empoli 2-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium prima frazione di gioco equilibrata con pochi spunti da una parte e dall’altra, il match però viene indirizzato dal fallo ingenuo di Pezzella che arriva in ritardo e calcia il polpaccio di El Bilal Tourè: l’arbitro Fabbri viene richiamato al Var e fischia calcio di rigore. Dagli undici metri Pasalic non sbaglia e fa 1-0. Ad inizio secondo tempo ci pensa Lookman a siglare la rete del 2-0 e di fatto chiude l’incontro. L’ci prova, ma senza troppa convinzione: Gasperini si riprende il sesto posto ed è a -2 dalla Roma con anche una partita in meno. IL ...