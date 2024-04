Padova-Triestina oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 28 aprile 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Euganeo valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di. La squadra biancoscuè saldamente la secondo posto in classifica, ma vuole chiudere in bellezza la regular season portando a casa una vittoria contro unarivale. La compagine friulana, dal suo canto, deve cercare di vincere il match per provare ad assicurarsi un ottimo piazzamento in chiave playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport Calcio. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Premier League, dove vedere Nottingham Forest-Manchester City: Sky, NOW o DAZN Diretta TV, streaming e formazioni - Oggi pomeriggio alle ore 16.30 allo stadio "Euganeo" di Padova si disputerà il match padova-triestina, valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie C (girone A), che vede in ...

Continua a leggere>>

padova-triestina, Bordin: “Una partita così importante è uno stimolo sia per noi che per loro” - Vigilia dell’ultimo turno di regular season per la Triestina, impegnata domani alle 16:30 all’Euganeo nel derby triveneto sul campo del Padova. Mister Roberto Bordin presenta così la sfida:“Una partit ...

Continua a leggere>>

padova-triestina, Oddo: “Loro verranno qui per fare punti: tutti i diffidati non saranno convocati” - Queste le dichiarazioni di Massimo Oddo nel giorno della vigilia di padova-triestina: "Ci aspetta una partita importante: vincere aiuta a vincere. Triestina Arriveranno qui per fare punti ma noi non ...

Continua a leggere>>