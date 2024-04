Organizzò i soccorsi nei giorni dell’alluvione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) "Ho fatto quello che mi sembrava giusto in quel momento e non avrei mai immaginato, per così poco, di ricevere un riconoscimento tanto importante". È felice ed emozionata la 17enne forlivese Valeria Frasca: il suo nome è tra quelli dei 29 nuovi alfieri della Repubblica, titolo che quest’anno si è particolarmente ispirato ai disastri che hanno colpito prima la Romagna e poi la Toscana, portando con sé, oltre al carico incalcolabile di danni e alla perdita di diverse vite umane, anche un incredibile carico di altruismo, solidarietà e generosità che, in particolare, ha animato i giovani. La scelta di Valeria non è un caso raro. Anche se la sua casa è stata risparmiata dalla furia dell’acqua, infatti, lei non ha esitato: sin da subito ha saputo che anche lei voleva dare una mano.