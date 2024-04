Oggi 28 aprile | Santa Gianna Beretta Molla Sacrifica la sua vita per salvare la bambina che portava in grembo

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di domenica 28 aprile 2024), scoperto un cancro in gravidanza, mette al primo posto lache porta ine preserva lando la suacon amore di madre. Esempio e modello di madre cristiana,è nota per la scelta di rimandare le cure di un tumore in gravidanza ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.