Nuovo centro a Vaiano | Il confronto c’è stato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Il sindaco Bosi difende i lavori nel cuore didopo la lettera di protesta di alcuni cittadini che invece li contestano sostenendo che l’amministrazione è anadata avanti nonostante molti non fossero convinti. Diverso il punto di vista del sindaco. "Stiamo realizzando una piazza, bella, in modo da creare il cuore di. Sarà uno spazio ben organizzato dove le persone si possano incontrare, che valorizza l’intero contesto di via Braga e le sue attività economiche – le parole di Bosi – Ci sarà massima attenzione per i parcheggi riservati ai diversamente abili e allo spazio per carico e scarico merci. Nei prossimi giorni faremo partire la sosta a disco orario in modo da favorire i clienti dei negozi e scoraggiare la sosta a lunga durata che verrà garantita, vicino, dal parcheggio di piazza del Comune". Secondo Bosi "il progetto, in momenti ...