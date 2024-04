Nuovi problemi per il lungomare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) Non riescono proprio a proseguire con la necessaria regolarità i lavori sulsud e non si riesce a recuperarli anche se pare non siano stati interrotti il 25 aprile. L’ultimo problema che si era creato riguardava i sottoservizi dell’energia elettrica. L’iter burocratico per lo spostamento di alcuni cavi impone dei protocolli per il preavviso della sospensione della fornitura dell’energia e quindi si è perso tempo. Sembra che questo sia stata risolto, tuttavia c’è il timore che i lavori non potranno essere compiuti a tempo debito, senza correre il rischio che venga sminuito il finanziamento già assegnato. C’è poi la questione dell’abbattimento, Dio non voglia, delle tamerici. Altro tempo, altre energie spese e soldi consumati, mentre la cosa più logica dovrebbe essere di non toccare quelle piante, lasciandole stare laddove hanno vissuto per più di 50 anni. Non ...