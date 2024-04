Nucleare - Pichetto | Ipotesi al 2030 in Italia con piccoli reattori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "L'obiettivo al 2050 è la decarbonizzazione totale, la scala è lunga bisogna fare uno scalino per volta. Il primo è quello del carbone, poi il petrolio e poi produrre energia pulita con le rinnovabili, che sono il biotermico, l'idroelettrico, il fotovoltaico e l'eolico e, per dare continuità, il percorso è anche il nuovo". Ad affermarlo il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, GilbertoFratin, ospite della trasmissione radiofonica 'Non stop News' su Rtl 102,5. Quanto alla produzione di energiainpernon bisogna ripartire da zero. "Da zero proprio no, - ha risposto - perché la cosa rilevante è che il Paese di Enrico Fermi ha mantenuto livelli alti di conoscenze, nelle nostre università, nei nostri centri di ricerca. ...