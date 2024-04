Napoli - ruba auto e viene inseguito dai rider e dal proprietari - investe centauro e viene arrestato

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Milano perché accusato di aver Deruba to un corriere che era impegnato in una consegna . Sia lui che un passante lo hanno inseguito e ne hanno così permesso l'arresto.Continua a leggere Continua a leggere>>

ruba un' auto in strada e fugge dopo aver tentato di investire il proprietario . È accaduto a Napoli , in piazza Garibaldi. Scena da film a Napoli , ruba auto ma viene inseguito dal proprietario e da un gruppo di rider Una piccola flotta di rider in scooter assiste alla scena e fa segno alla vittima ...

