Napoli-Roma LIVE 0-0 | Svilar salva su Di Lorenzo

Le eccellenze made in Italy nel binomio Napoli-Capri - Mettere in risalto le eccellenze made in italy di estrazione partenopea e caprese di diversi settori: questo l'obiettivo dell'incontro di domani, dalle ore 12, all'hotel Maresca di Capri. (ANSA) ...

Il Napoli (all'ultima chiamata per l'Europa) sfida la Roma: le scelte degli allenatori - Il Napoli sfida la Roma al Maradona, nella sfida valida per il 35° turno ... Su Sky le voci saranno quelle di Maurizio Compagnoni e lorenzo Minotti. Le scelte degli allenatori Calzona ritrova Rrahmani ...

Serie A 2023-2024, 34a giornata, aggiornamenti live di napoli-roma 0-0 - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Napoli - Roma live su 28/04/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

