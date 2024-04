Napoli – Roma | formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri – come riporta il sito ufficiele del Club, preparano il match contro lain programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico.Olivera si è allenato in gruppo. Zielinski ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell’allenamento di ieri. Terapie per Gollini. Le ultime del derby Calzona perde Zielinski ma ritrova Rrahmani dopo la squalifica. A sinistra Olivera e non Mario Rui, in attacco confermato il solito tridente con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. De Rossi è senza ...