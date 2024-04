Napoli-Roma 2-2 | pareggio spettacolare all' Olimpico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024)28 aprile 2024 - Un punto a testa e onori inviolati al termine di una partita pirotecnica. Al Maradonapareggiano per 2-2 al termine di una sfida divertentissima, esplosa a livello di intensità nel secondo tempo, quando arrivano tutte e quattro le reti dell'incontro. Ad aprire le amrcature è Dybala su calcio di rigore, ma rispondono i partenoperi ribaltando il vantaggio iniziale con le reti di Oliveira e Osimhen, anche quest'ultima arrivata su penalty, a sigillare il punteggio sul finale ci pensa Abraham, il quale ritorna al gol dopo un anno, siglando il definitivo pari. Il punto non accontanta nessuno, con la classifica che non subisce scossoni, ma vede i campani sempre più lontani dal sogno Champions, mentre i giallorossi subiscono il rientro dell'Atalanta e non approfittano deldel ...