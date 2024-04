Napoli-Roma 0-0 - derby del sole con vista Europa LIVE

(Di domenica 28 aprile 2024) Ildi Calzona sfida i giallorossi di De Rossi al Maradona per cercare punti preziosi pere i piazzamenti europei del prossimo anno 10? Fallo di Cristante su Anguissa, molto dolorante il camerunense a terra 7? Gli azzurri che sta provando ad entrare nel match poco alla volta, si gioca dal lato di Kvara 3? Occasione per la, colpo di testa di Pellegrini da corner, palla fuori di poco 1? Si parte al Maradona! Formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ora; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia all. Calzona(4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy all. De Rossi L'articolo ilsta.

DIRETTA/ Napoli Roma video streaming tv: alla scoperta di una sfida classica (Serie A, 28 aprile 2024) - Passiamo alle probabili formazioni della diretta Napoli Roma che giocheranno un derby del Sole in due momenti opposti ma uniti dalla volontà di centrare un posto in Europa. Calzona non ha grandi dubbi ...

Continua a leggere>>

napoli-roma, formazioni ufficiali: Cajuste titolare, c'è Olivera - Dentro o fuori! napoli-roma è l'ultima spiaggia per gli azzurri per restare aggrappati al treno per l'Europa. Calcio d'inizio domenica alle 18 allo stadio Maradona, il ...

Continua a leggere>>

napoli-roma: le formazioni ufficiali - Visualizzazioni: 267 Ecco le scelte di Francesco Calzona e Daniele De Rossi per la sfida napoli-roma delle ore 18:oo al Maradona, gara valida per il 34esimo turno di Serie A. Tutto pronto per il big m ...

Continua a leggere>>