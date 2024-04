Moviola Inter-Torino | espulsione di Tameze chiarissima! Poi rigore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024)ha avuto Ferrieri Caputi come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Livorno, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Per Maria Sole Ferrieri Caputi e le sue due assistenti, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, partita da ricordare: la prima terna arbitrale tutta al femminile nella storia della Serie A. Per quarantacinque minuti non c’è praticamente nulla da dire, se non un rimpallo al 39? fra Hakan Calhanoglu e Duvan Zapata sul quale viene dato calcio d’angolo. Fra le proteste sia dell’uno (chiedeva rimessa) sia dell’altro (sembra ipotizzare un fallo di mano che non risulta dalle ...