MOVIOLA – Atalanta-Empoli - Pezzella calcia il polpaccio di Tourè | rigore nett - Pasalic 1-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium i padroni di casa attaccano alla ricerca del gol del vantaggio e sugli sviluppi di un cross la palla arriva ad El Bilal Touré che però non riesce a concludere in porta e poi cade a terra.arriva in ritardo e, nel tentativo dire il pallone,invece ildell’avversario. L’arbitro, il signor Michael Fabbri di Ravenna, non si accorge in presa diretta e allora viene richiamato al Var: rivede l’azione e in pochi secondi assegna il calcio di. Nessun dubbio, decisione corretta. Dagli undici metrifa 1-0. SportFace.