MotoGP - Marc Marquez | Una gara importante per m - lotterò fino alla fine con tutti

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia si aggiudica il duello con Marc Márquez per la prima posizione e vince il Gp di Jerez dopo essere scattato dalla 7° posizione. Sul podio anche Marco Bezzecchi. Quarto Alex Marquez. Segue Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale, davanti a Brad Binder. Caduta e ritiro ...

Jerez de la Frontera (Spagna), 28 aprile 2024 - MotoGp: in diretta la gara del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. In pole position scatta Marc Marquez, che ieri aveva ottenuto il miglior tempo sul bagnato in sella alla Ducati del Team Gresini. A fianco dello spagnolo, per una prima ...

Uno straordinario Pecco Bagnaia vince il Gp di MotoGP in Spagna sul circuito di Jerez. Impresa del pilota della Ducati dopo un duello pazzesco con Marc Marquez. Terzo Bezzecchi.Continua a leggere

