Moto3 - Collin Veijer si impone a Jere - Alonso cade e perde la testa del Mondiale 8° un grande Carraro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Seconda vittoria della carriera perdopo quella dello scorso anno in Malesia! L’olandese del Liqui Moly Husqvarna Intact GP trionfa az de la Frontera nel Gran Premio di Spagna ine si porta in terza posizione nel. Ingenuo invece David: per liberarsi di Munozalla fine del primo giro ela leadership dela favore di Daniel Holgado. Primo giro e arriva subito il colpo di scena: il leader delDavidsi stende per terra all’ultima curva della prima tornata quando era in, dopo che aveva contro-sorpassato Munoz che era partito meglio di lui. Prende quindi il comando della gara...