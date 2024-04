Montecatini a Massa C’è Ponte-Lanciotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Penultima giornata nel girone A di Eccellenza e ultima trasferta della stagione per il Valdinievoleche si appresta a far visita alla Massese. La squadra di Pellegrini punta ad avere il fattore campo a favore nei playout, arrivando davanti alCampi che al momento lo precede grazie agli scontri diretti, in modo da avere due risultati su tre a favore per conservare la categoria. Asfida tosta per gli uomini di Pellegrini che, dal suo arrivo in panchina, ha raccolto due vittorie e due pareggi: "Abbiamo bisogno di vincere – dice senza giri di Parole l’ex calciatore della Fiorentina –, il pareggio non ci serve a nulla. Avere il fattore campo a favore nei playout è un obbiettivo importantissimo. Noi dobbiamo vincere, poi vedremo che cosa ha fatto ilBuggianese. ...