Milano - risse e schiamazzi | sospese licenze a due bar

(Di domenica 28 aprile 2024), 28 aprile 2024 – Licenza sospesa per due bar di. Si tratta di una decisione del questore diGiuseppe Petronzi, poiché da fine febbraio a oggi, gli agenti sono intervenuti più volte per liti e aggressioni avvenute all’interno e nei pressi dei locali. Mercoledì scorso, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione per 15 giorni al titolare di ‘The Swan’, in piazzale Loreto, in quanto, da fine febbraio a oggi, gli agenti sono intervenuti più volte per liti e aggressioni avvenute all’interno e nei pressi del bar. In particolare, a inizio aprile, i poliziotti sono intervenuti per una rissa in corso tra molte persone, dove gli agenti hanno notato un ragazzo intento a lanciare una pietra il quale, accortosi di un poliziotto, lo ha spintonato lasciando cadere la pietra. Ne è nata una ...