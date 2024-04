Milan - è Lopetegui il preferito per il dopo Pioli | le cifre del contratto

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 28 aprile 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato Continua a leggere>>

La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 28 aprile 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Monchi , ex direttore sportivo del Siviglia quando c'era Julen Lopetegui , suggerisce al Milan di puntare sul 57enne allenatore basco

Julen Lopetegui prossimo Allenatore del Milan nella stagione 2024-25? Ecco quanto ci risulta, in controtendenza a quanto si scrive sui media oggi

Lopetegui si allontana, i nomi per la panchina e un retroscena . Ecco le migliori news sul Milan pubblicate oggi, domenica 28 aprile 2024

Allegri e Pioli ai titoli di coda: la doppia scelta di Juventus e milan - Ripartendo da una stagione assai deludente. Una prerogativa che non dispiacerebbe affatto al milan che da due giorni starebbe corteggiando assiduamente lopetegui. Ma prima di sapere gli ultimi ...

milan, svolta in panchina: avanti con Pioli, meglio di lopetegui - La decisione è chiara e non lascia dubbi sul pensiero in merito alla scelta dell'allenatore. Lo schieramento è davvero netto ...

milan, lopetegui, c'è il contratto: 3 anni a 4 milioni a stagione. Se sfuma, De Zerbi o Fonseca - Nulla è stato ancora deciso perché non si può sbagliare ma la strada sembra essere tracciata, con la dirigenza rossonera che ha intenzione di annunciare il nuovo allenatore alla fine del campionato.

