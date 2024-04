Mi sento molto stanca - mi metto sul divano Eileen non si risveglia più | la disperazione delle sei figlie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Una tragedia immensa e un dolore incolmabile. Ha commosso l’Inghilterra la storia di una donna che a soli 36 anni e per un malore improvviso e fulminante si è addormentata e non si è piùta, lasciando sole seidi età compresa tra 12 e 18 anni. La donna si chiamavaed è proprio la sorella Susan a raccontare al Manchester Evening News cosa è accaduto. Iyeiye, così veniva chiamata affettuosamenteAzzopardi, viveva ad Audenshaw, nella contea di Greater Manchester in Inghilterra. Un giorni si è trovata con tutta la famiglia per festeggiare l’arrivo della Pasqua. All’improvvisoha avvertito un forte senso di stanchezza: “Mi, misul”, ha detto alle ...