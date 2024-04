Mezzago - la sagra di Re asparago Fuori i campi sono allagati ma in cucina e a tavola si fa festa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Acon i protagonisti, dai produttori agli chef. Asi apre la 64esima edizione delladell’rosa, primo appuntamento il pranzo di gala con istituzioni, associazioni e autorità del territorio. Un momento conviviale inaugurato da Lydia Viviani, presidente della Pro loco che organizza, e dal sindaco Massimiliano Rivabeni. E lui ha voluto ricordare chi "ha fatto grande la kermesse e non c’è più". Tre nomi scolpiti nel cuore di due generazioni che hanno scritto la storia dell’appuntamento: Attilio Vitali, Cesare Mattavelli ed Enrico Solcia. "Senza memoria non c’è futuro", ha aggiunto. Ai fornelli, cuochi schivi da 10 e lode. Il menu è classico, protagonista di tutte le portate l’ortaggio re delle tavole brianzole: crudo nell’antipasto, annegato nel risotto scelto come primo e nel classico ...