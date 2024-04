Mario Sechi | Studiate il generale non demonizzatelo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Venerdì scorso Paolo Mieli durante Otto e mezzo aveva consigliato al Partito Democratico di «non abboccare» alle sortite che sarebbero arrivate dalRoberto Vannacci. Quando Lilli Gruber mi ha passato la parola l'ho buttata là: «Il Pd abboccherà». E così è andata, i Dem hanno preso l'amo due volte: la prima, quando hanno pubblicato sui social un'immagine del generalissimo con una banda nera e la scritta in contrasto bianco “Ignoralo”; la seconda, quando letta l'intervista si sono tuffati nel mare dell'indignazione. Il risultato è che si sono fatti dettare l'agenda da Vannacci. Sul piano della comunicazione è un disastro perla sinistra e tutti coloro che non hanno compreso quanto il militare sia scaltro nello scegliere il “suo pubblico”, non altri. Il “vannaccese” è un messaggio cingolato, scartavetrato, in alcuni tratti poco digeribile, ma va dritto al punto e ...