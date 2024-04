Marconi e il fascismo | genio italico ma anima britannica e fama internazionale

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 aprile 2024) VAI ALLA PRIMA PARTE Guglielmo, benché mai laureatosi, in quanto la sua istruzione fu, per scelta paterna, interamente privata, ricevette ben 23 lauree ad honorem ed infiniti riconoscimenti ufficiali per la sua opera d’inventore e di abilissimo imprenditore nelle radiocomunicazioni. Divenne senatore del Regno nel 1914 per i suoi alti meriti verso la nazione, oltre che presidente della Accademia d’Italia e del Consiglio nazionale delle ricerche. Fu, inoltre, Re Vittorio Emanuele III a conferirgli il titolo nobiliare di marchese a titolo ereditario, dopo il secondo matrimonio religioso. Quelle nomine dimostravano l’enorme stima da parte del Regno e del Vaticano di cui godette, ormai diventato una delle massime celebrità mondiali anche in ambito politico e diplomatico, al punto di venire invitato alla Conferenza di Pace di Parigi, ...