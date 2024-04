Mahmood | Sto pensando di diventare padre - da un po’ Non mi innamoro mai e se sono innamorat - non lo so Sono un po’ complicato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Prosegue con grande successo il tour europeo di. Tra una tappa e l’altra il cantautore torna nella “sua” Milano per riposare e scappare in studio per concretizzare nuove idee musicali per il futuro. Ieri sera l’artista è salito sul palco del Teatro degli Arcimboldi, come ospite, per duettare con Ornella Vanoni sulle note dell’intensa “L’appuntamento”. Il prossimo appuntamento intanto con l’Italia sarà il Primo Maggio per il Concertone al Circo Massimo. “onorato di parteciparvi per la prima volta. – ha dettoa La Repubblica – È una grande occasione per sensibilizzare e ricordare i diritti dei lavoratori (…) L’Italia che è il Paese che gli ha dato tutto e dire che non mi rappresenta sarebbe come sputare nel piatto dove ho mangiato”. L’ultimo disco, “Nei letti degli altri”, è quello più intimo, ...