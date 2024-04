Mafie - il procuratore Melillo alla Stampa | Al Centro-Nord non più infiltrazioni ma presenza strutturale

(Di domenica 28 aprile 2024) “Non si deve più parlare dimafiose, ma di unadelle organizzazioni criminali nelItalia in tutti i settori, dall’edilizia,logistica, al calcio professionistico passando per la grande distribuzione e la finanza”. Lo dice, in un’intervista, ilnazionale Antimafia Giovanni. “Sono circa trent’anni che le indagini e i processi dimostrano laaldi autentiche, stabili e fra loro coordinate ramificazioni strutturali della ‘ndrangheta – sottolinea– Numerose sentenze, definitive, comprovano la gravità del fenomeno particolarmente in Lombardia, Piemonte ed Emilia. Ma la ...

Melillo: «infiltrazioni della ’ndrangheta al Nord Presenza strutturale in tutti i settori» - Il procuratore nazionale Antimafia a La Stampa parla anche dei rapporti tra clan e politica: «Diffusi, disincantati e pragmatici» ...

Continua a leggere>>

infiltrazioni in galleria, c’è lo stop per la tratta della Circumvesuviana - Una nuova ondata di disagi ha colpito gli utenti della Circumvesuviana a causa di infiltrazioni d'acqua in una galleria, che ha portato all'interruzione ...

Continua a leggere>>

Circumvesuviana, infiltrazioni in galleria: treni fermi, viaggiatori lasciati a piedi - Per infiltrazioni d'acqua in una galleria è stata interrotta, da diverse ore, una tratta della Circumvesuviana. Nuovi disagi, quindi, per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite da Eav ...

Continua a leggere>>