Lufthansa - addio a 22 voli a Linate per acquisire Ita | cosa cambia per i viaggiatori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 aprile 2024)e Ita Airways rinunceranno a 11 slot all’aeroporto diper superare le preoccupazioni dell’Unione europea riguardo una possibile posizione dominante del gruppo su determinate tratte. Dopo questa concessione dovrebbe avvicinarsi l’approvazione della Commissione all’unione delle due compagnie aeree, sponsorizzata dal Governo che detiene al momento la maggioranza dell’azienda italiana. Per i passeggeri dell’aeroporto di Milano non dovrebbero esserci problemi di riduzione di, ma soltanto un cambio di vettore.sarebbe infatti già in trattative con Easy Jet per permettere alla compagnia aerea low cost di subentrare negli slot lasciati dall’azienda tedesca ed evitare di creare situazioni di monopolio come risultato dell’acquisizione di Ita.rinuncia a ...