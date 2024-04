L’orologio atomico mantiene l’ora estremamente precisa a bordo di una nave da guerra dondolante

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 28 aprile 2024) Un orologiodi precisione in mare aperto Gli orologi atomici sono di solitoprecisi o robusti, ma raramente entrambi contemporaneamente. Un recente sviluppo scientifico ha portato alla creazione di un orologio così preciso che, testato su unada, è riuscito a mantenere un'oscillazione di soli 300 trilionesimi di secondo al giorno. Applicazioni e potenzialità Questo orologio portatile di eccellente precisione potrebbe avere un impatto significativo su campi di ricerca che richiedono misurazioniprecise, come la mappatura del campo gravitazionale terrestre o l'utilizzo multiplo di telescopi per osservare buchi neri.