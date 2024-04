L’onorevole non passa dalla cassa - l’artista incassa

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 28 aprile 2024) So che vi sorprenderò, ma io solidarizzo con Piero Fassino. Capita a tutti di avere un attimo di disattenzione e di dimenticare qualche cosa, soprattutto se sei come il deputato del Pd, vale a dire un uomo molto impegnato. Epiemontese è di certo impegnatissimo. Per capirlo, basta scorrere il suo curriculum che va da ministro della Giustizia a responsabile del Commercio estero, da presidente dell’Anci a sindaco di Torino, da inviato speciale della Ue in Birmania a presidente della Commissione esteri della Camera.