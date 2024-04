LIVE – Napoli-Roma 0-0 | subito occasione per i giallorossi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 aprile 2024) Alle ore 18, stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena, sfida valevole per la 34esima giornata di Serie A. Tra pocosi affronteranno in una cornice di pubblico sostanziosa che, nonostante le deludenti prestazioni della squadra azzurra, è accorsa allo stadio per sostenere i propri beniamini. All’andata, all’Olimpico, isi sono imposti per 2-0 su undi Mazzarri completamente impotente di fronte all’avversario. In quell’si sono palesate le difficoltà oggettive dell’organico della rosa, allestita in estate dal presidente De Laurentiis in sinergia con il direttore sportivo Mauro Meluso e dirigenza azzurra. La squadra giallorossa dopo 7 incontri contro il, 2 pareggi e 5 vittorie azzurre, è ...