LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | scappa via Paleni a 20 km dal traguard - ripresa la fuga

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 Errore di Valgren nei pressi di una rotonda, il danese sbaglia la traiettoria della curva e finisce lungo per evitare uno spartitraffico. 15.27 Sonoti via in due: Michael Valgren (EF Education-Easy Post) e Michael Hepburn (Team Jayco Alula). 15.24 Nulla da fare per Vendrame che viene ripreso dal gruppo. Scatto da parte di un uomo della EF Education-Easy Post. 15.22 Attenzione perché Carlos Rodriguez è rimasto attardato! Lo spagnolo non è riuscito a rientrare nel gruppo e si è staccato insieme agli altri uomini della INEOS. Si può ribaltare tutto per il discorso classifica generale. 15.21 Grande azione del 29enne veneto, bravissimo a saltar viae a prendersi il massimo della posta allo sprint di Cartagny per prendersi il massimo della posta in palio. 15.20 ...