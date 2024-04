LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | due uomini in testa a 10 km dal traguard - Rodriguez deve recuperare

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 INIZIA L’ULTIMO CHILOMETRO! 15.39 Tutti pronti per la volata, occhio soprattutto ad Alex Aranburu della Movistar. 15.38 Prova ad anticipare la volata Jan Christen, ma lo svizzero viene bloccato nel suo tentativo. 15.36 Era Mas ad aver provato a riportarsi su Martin, il quale però si rialza. 15.35 Altro tentativo d’attacco di Guillaume Martin, inseguito da un corridore del Team Movistar. 15.34 5 km al termine della corsa. 15.34 Intanto Carlosè riuscito a riportarsi sul gruppo di, la maglia gialla sembrerebbe essere al sicuro. 15.33 Iniziano a prepararsi le squadre in vista di una probabile volata. 15.30 Ladel gruppo non sembra spingere quanto dovrebbe, ma Hepburn e Valgren vengono in qualche modo ripresi. 15.29 10 km al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Quella odierna è la quinta vittoria di Pidcock tra i professionisti 16.49 Questa la top 10 della Amstel Gold Race 2024 : 1 Pidcock Thomas (INEOS Grenadiers) GBR 5:58:17 2 HIRSCHI Marc (UAE Team Emirates) SUI 0:00 3 BENOOT Tiesj (Team Visma | Lease a ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:23 Nicolò Bulega al team una volta approdato al parco chiuso: “Non sono ancora al 100%“. 11:22 Prova difficile per gli altri italiani: Bassani si è piazzato al tredicesimo posto, mentre Iannone al quindicesimo, Rinaldi al sedicesimo e Spinelli al ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA PRIMA tappa DEL Giro DI Romandia 2024 1 Godon Dorian Decathlon 3:49:582 Vendrame Andrea 0:00 3 VERMEERSCH Gianni 0:00 4 MENTEN Milan 0:00 5 ASGREEN Kasper 0:00 6 GOVEKAR Matevž 0:00 7 ARANBURU Alex 0:00 8 VENTURINI Clément 0:00 9 GRUEL ... Continua a leggere>>

A1 F Playoff - Oxygen impresa in Gara 2. Di Meglio: "Contro la Reyer daremo più del massimo" - L'appuntamento con la storia è domani: palla a due domani alle ore 20:30 (diretta su LBF TV) presso il Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro 10. Gli arbitri dell'incontro saranno Roberto ...

Continua a leggere>>

LIVE Moto2, GP Spagna 2024 in diretta: Aldeguer domina davanti a Roberts che sale in vetta alla generale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca delle qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

Continua a leggere>>

LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, dove vederla in TV, diretta 18:15 - L’EA7 Emporio Armani Milano, dopo la netta vittoria interna contro Scafati, ospita al Forum la Germani Brescia, sconfitta nell’anticipo dello scorso turno a Cremona, per una sfida decisiva nella ...

Continua a leggere>>