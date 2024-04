L’ex compagno di Juliette Binoche è l’attore più premiato del cinema francese ed è anche un ottimo chef E qui ci svela i suoi segreti - culinari e no Partendo dai traumi infantil - passando per la paternità e il ruolo fondamentale delle donne

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 28 aprile 2024) Ci sono interviste che raggiungono subito la temperatura, a differenza di quelle sofisticatissime pietanze che ci impiegano ore e ore ne Il gustocose di Tran Anh Hùng. Una sola domanda – persino un filo scontata, ammettiamolo – spalanca scorci significativi sulla vita di Benoît Magimel, ex enfant prodige del, ex enfant terrible (non ha mai nascosto i passati problemi di dipendenza), ora divo di culto e pluri(due César di seguito nel 2022 e nel 2023, per De son vivant e per Pacifiction-Un mondo sommerso), che si aggiungono a quello del 2016 per A testa alta e al Prix d’interprétation masculine sulla Croisette per La pianista con Isabelle Huppert, nel 2001. ...