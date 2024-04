Lecce | la partita di Krstovic premiata da un gran goal - pareggio amaro ma verso la salvezza

Lecce-Monza , missione salvezza . I giallorossi di Luca Gotti dopo la vittoria sul Sassuolo cerca no tre punti che vorrebbero dire ipoteca sulla permanenza in Serie A. La squadra di Palladino, invece,... Continua a leggere>>

Lecce e Monza pari e patta. Finisce 1-1 grazie a un finale pirotecnico. Il risultato è maturato nei minuti di recupero, che ha regalato gol ed emozioni. Prima Krstovic (92'), con una magia da fuori area, sblocca il risultato e fa sognare il Via del Mare per una salvezza quasi acquisita. Poi un ... Continua a leggere>>

Pari Frosinone con l’Empoli, per il lecce è salvezza matematica in Primavera 1! - Il pari giallorosso a Cagliari ma soprattutto quello tra ciociari e toscani regala l'obiettivo meritato all'undici di Coppitelli ...

Serie A, i risultati della 34^: l'Udinese sogna il colpaccio in casa Bologna, ma finisce pari - La salvezza del Frosinone, rianimato da quattro consecutive spartizioni della posta, passa attraverso gli scontri diretti e dopo la Salernitana, che al contrario al terzo tentativo fallisce la salvezz ...

Gli uomini di Coppitelli la sbloccano in Sardegna ma vengono ripresi. Gioia solo rimandata - lecce in campo alle 13:00 al centro sportivo di Asseminello per la trentunesima giornata di campionato Primavera 1. È terminata 1-1 la partita contro il Cagliari, anche quest’ultimo in una zona ...

