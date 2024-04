Le monzesi in corsa per Bruxelles Bettin | Ripartiamo dai territori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Arriva un altro nome monzese tra le candidature alle elezioni europee dell’8-9 giugno. Si tratta di Arianna, assessora alla Cultura di Monza, che si presenta con Alleanza Verdi-Sinistra, affiancando la capolista Ilaria Salis, e diventando così la terza donna monzese candidata, dopo Désirée Merlini, in lizza con la lista “Libertà“ di Cateno De Luca.ha 29 anni ed è l’assessora più giovane della Giunta Pilotto. Nel 2016 ha co-fondato la lista civica LabMonza, e due anni fa alle comunali è stata la candidata donna con più voti per il centrosinistra. Laureata in filosofia e in relazioni internazionali, nel 2021 ha iniziato un dottorato in Studi strategici e di sicurezza. Assessora, da cosa è nata la volontà di candidarsi alle elezioni europee con Alleanza Verdi-Sinistra? "Non era in programma, mi è stato ...