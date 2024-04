Le bufale di Ricardo Delgado sui vaccini Covid e le fantomatiche nano-tecnologie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) Circolano le condivisioni di un filmato dove un uomo seduto dentro un’auto mostra un filmato in cui viene mostratoillustrare le sue “scoperte” su ciò che si troverebbe nelle fiale di diversi, ovvero il complotto delle strutture microscopiche in grafene, inserite a nostra insaputa nelle fiale, allo scopo di controllarci Sì, ma come? Tali strutture sarebbero – secondo questa narrazione – delle «» e più precisamente dei «-router», come quelli che abbiamo tutti in casa per connetterci in Internet. Il discorso va avanti divenendo degno del conte Mascetti. Ecco un esempio: «abbiamo trovato-antenne e antenne plasmoniche per amplificare questi segnali – continua il traduttore -, sono stati identificati ...