Lasagne di zucchine | un’alternativa vegetariana davvero saporita

(Di domenica 28 aprile 2024) Ledisono un piatto vegetarianostuzzicante. Strati di pasta si alternano ad una farcitura cremosa di besciamella aromatizzata agli zucchini e ad una generosa cucchiaiata di zucchini trifolati. Non è evidentemente un piatto vegano, perché contiene uova nell’impasto e latte nel ripieno, ma è straordinario perché a coronare il tutto collabora anche la presenza del formaggio, filante e gustoso. A questo proposito, la mia scelta ricade sempre sulla scamorza affumicata, che aggiunge un retrogusto aromatico amabilissimo, ma se non lo gradite, potete utilizzare qualsiasi tipologia di formaggio, purché a pasta filata; anche la mozzarella in panetto, ad esempio, è perfetta e ha un sapore più neutro. Questa ricetta è ideale per una cena con gli amici; possiamo prepararla in anticipo e infornarla all’ultimo momento. Che ...